وجاء في الكتاب إنه “نظراً لتأخر استلام رواتب الموظفين في موعدها المحدد وجه المدير العام بتبليغ منتسبيهم لكل من يرغب الحصول على 5 أطنان من السمنت وبالسعر الرسمي على أن تستقطع من راتبه بمبلغ 50 ألف دينار شهرياً

بدوره أصدر وزير الصناعة والمعادن بإلغاء كتاب الشركة العامة للإسمنت وخاصة ان هذا الموضوع احدث ضجة كبيرة في الشارع العراقي .

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو اطنان من الاسمنت بدلاً من رواتب ايلول المتأخرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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