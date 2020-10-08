بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن توزيع رواتب الموظفين

أصدر مصرف الرافدين، بياناً جديداً أكد فيه مباشرة فروعه في بغداد والمحافظات بالدوام الرسمي اليوم الخميس، لاستكمال صرف رواتب الموظفين.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناء على توجيهات وزير المالية ومتابعة واشراف من قبل مدير عام المصرف فان فروع المصرف في بغداد والمحافظات مفتوحة لتسلم وصرف رواتب موظفي دوائر الدولة".
وأضاف أنه "تم رفع رواتب العديد من دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف خلال اليومين الماضيين ولحاملي بطاقة الماستر كارد".
وأضاف أنه "تم رفع رواتب العديد من دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف خلال اليومين الماضيين ولحاملي بطاقة الماستر كارد".
وتابع أن "المصرف مستمر في تزويد فروعه بالمبالغ اللازمة لإنجاز عملية صرف الرواتب وتوزيعها على الموظفين بسهولة وبدون أي عوائق".
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