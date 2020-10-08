اخبار العالم

تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في لبنان منذ فبراير الماضي

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في لبنان منذ فبراير الماضي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في لبنان منذ فبراير الماضي

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد الإصابات بفيروس المستجد (كوفيد 19) في لبنان، اليوم، إلى 48377 إصابة، بعد تسجيل 1459 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أعلى حصيلة منذ فبراير الماضي.

Advertisements

 

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 9 حالات وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 433.

 

وبلغ عدد الحالات الحرجة 167 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 21120.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في لبنان منذ فبراير الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا