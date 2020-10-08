صحيفة: لبنان أصبحت رهينة لمليشيات تعمل وفق أجندة خارجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، ربما حتى في عز الحرب الأهلية لم يعان لبنان أوضاعاً مأساوية ومزرية كما هو اليوم، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال ضيق أفق الخروج من الأزمة الحالية الطاحنة المتمثلة بتعطيل تشكيل الحكومة والانهيار الاقتصادي وتداعيات انفجار مرفأ بيروت الكارثي، كما أنه من المعروف أن أي تشكيلة حكومية في لبنان يسبقها مشاورات مع الكتل النيابية حتى يمكن أن تمر عبر بالثقة تحت القبة البرلمانية، لكن الكارثة الكبرى أنه في ظل وجود دولة داخل الدولة والمتمثلة بمليشيات "حزب الله" الإرهابي، فإن الكارثة تزداد تعقيداً خاصة مع محاولة الاستئثار بوزارة المالية للتلاعب على العقوبات الدولية المفروضة عليه، وهذا ما يتم في معارضة واضحة للأغلبية اللبنانية وشارعها المشتعل الذي يطالب بحكومة "تكنوقراط" بعيدة عن الحزبية والطائفية، لكن من يستقوون بالسلاح غير الشرعي لا يتورعون عن وضع العصي في عجلات كل محاولة يمكن أن تتم بطريقة تحظى سواء بالإرادة اللبنانية أو بالدعم الدولي، وهو الدعم الذي لا يمكن أن يتم في ظل وجود عصابة "حزب الله" ومحاولتها تشكيل حكومة على قياس أطماعها، حيث أن المجتمع الدولي يتعامل مع حكومة شرعية وأنظمة تحظى بدعم شعوبها وليس مع مليشيات.

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وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365"، أن لبنان أصبحت رهينة لمليشيات تعمل وفق أجندة خارجية ويعاني الكثير من الاستنزاف في كل ما يمكن أن يحفظ مصير البلد، فالتلويح بالحرب الأهلية والاستقواء بالتعنت الأجوف ينعكس حقيقة على حساب رغيف خبر اللبنانيين الذين لا يريدون استعادة كوابيس "تذكرة باتجاه واحد" واستنزاف الهجرة للمزيد من شبابهم ، خاصة في ظل أزمة عالمية طاحنة يعاني منها لبنان أكثر من غيره مع تخييم شبح الفراغ في السلطة التنفيذية وهو البلد الذي عانى كثيراً من فراغات مدمرة استمرت وقتاً طويلاً دون أن تأتي الحلول التوافقية الهشة بأي انفراجة على مستوى المطالب الشعبية المحقة التي تعتبر عابرة للطوائف ويطالب بها الشباب الذين ينزلون إلى الشوارع بين حين وآخر رافضين بقوة لهيمنة السلاح وجعل لبنان رهينة لمشاريع وأجندات خارجية ليس في طاقته تحملها، خاصة من حيث محاولات "حزب الله" الإرهابي الإبقاء على تلك الهيمنة والتلاعب بمصير لبنان غير آبه بالتداعيات التي يمكن أن تكون أكثر من كارثية على البلد الذي طالما عانى جنون السلاح والمليشيات والأجندات.

وقالت في ختام افتتاحيتها المجتمع الدولي يتعاطف مع لبنان رغم كل أزماته، لكنه في الوقت ذاته لن يتعامل مع أي حكومة يراها غير شرعية أو محسوبة عملياً على طرف واحد، بل يريد نظاماً يحظى باعتراف المجتمع الدولي تكون كل المساعدات والدعم الذي ينتظره البلد المنكوب عن طريق هذا النظام، أما حكومات صورية يتم تشكيلها تبعاً لمصلحة حزب مصنف إرهابي ومدرج على اللوائح السوداء فهو ما لا يمكن إلا أن يزيد معاناة البلد الغارق دون أمل بالنجاة.