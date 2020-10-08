 صحيفة تتحدث عن إرث راشد بن سعيد آل مكتوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، رحل راشد بن سعيد آل مكتوم منذ ثلاثين عاماً، تاركاً وراءه إرثاً خالداً وسيرة عطرة ومنجزات وطنية، عبرت عن شخصية فذة عملت بتفان وإخلاص في سبيل بناء إمارة دبي وتأسيس اتحاد الدولة على قاعدة صلبة قوامها الإنجاز لما فيه خير الوطن والمواطن.



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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365"، كان راشد يتمتع برؤية ثاقبة فوقف سنداً مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مراحل بناء الدولة وأسسها الحديثة بما يحقق النهضة الشاملة، ويحقق مكانة متقدمة للإمارات بين الأمم عبر التعاون والانفتاح والاستفادة من التجارب العالمية، وتوظيفها لصناعة المستقبل بالتركيز على العنصر البشري، وتمكينه علمياً وعملياً.

وتابعت كان المغفور له ينظر دوماً إلى ما يمكن تحقيقه للأجيال المقبلة، ويؤمن بأن الإنجاز أساسه التخطيط السليم، وعزيمة لا تلين، وأن الإرادة تصنع المعجزات، فعمل على مدى سنين حكمه على تطوير إمارة دبي، كما سكن الاتحاد ضميره، كونه أساس القوة والأهم في تجاوز التحديات، فعمل بإخلاص مع المؤسسين الأوائل لنصل إلى ما وصلنا إليه من نمو وازدهار.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها في هذه الذكرى، نستلهم العزيمة والإصرار للمؤسسين الذين غرسوا فينا قيم البذل والعطاء والإيمان بوطن استطاع في خمسين عاماً أن يحقق ما كان حلماً في يوم من الأيام