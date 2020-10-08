شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في البرازيل تتخطى حاجز 5 ملايين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة في البرازيل في بيان أمس الأربعاء إنه تم تسجيل خمسة ملايين و694 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، مقابل أربعة ملايين و969 ألفا و141 حالة أول أمس.



وتابعت الوزارة أن إجمالي الوفيات في البرازيل ارتفعت إلى 148228 حالة أمس مقابل 147494 أول أمس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في البرازيل تتخطى حاجز 5 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.