شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة بدائرة أبو النمرس..19 مرشحا مستقلا و2 لمستقبل وطن والمرأة تغيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الدائرة الثانية بمحافظة الجيزة والتي تضم "مركز أبو النمرس _قسم الحوامدية " المخصص لها مقعدان بانتخابات مجلس النواب، منافسة شرسة بين 23 مرشحاً، 19 منهم يخوضون الانتخابات على المقاعد الفردية مستقلين، ومرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح وحيد لكل من حزبى المحافظين وحزب حماة الوطن. وجاء ترتيب الأسماء كالآتى: مستقلين 1. أحمد الفخرانى 2. احمد الجمل 3. عصام الخولى 4. عمر محمد شعيب 5. محمد هيبه 6. أحمد جمعه جزر 7. فارس ابو الدهب 8. محمد فتحى زويل 9. هشام أبوسريع البربرى 10. محمد فتحى هلال مرسى ابوالدهب 11. عتريس أبوعامر 12. كابتن حمادة الديب 13. علاء عادل محمد على عقبى علاء عقبى Advertisements 14. ابراهيم خالد ابوالدهب 15. عبدالرحمن أبوطالب 16. ماجد هلال 17. إبراهيم حموده 18. عبدالناصر الخولي 19. هيثم جمال على سالم حزب مستقبل وطن 1. حسام عاشور ايوب 2. محمد رشاد البرتقالى حزب المحافظين 1. أحمد رمزى يمامه حزب حماة الوطن 2. احمد عبدالغفار بعيلة وغابت المرأة عن انتخابات مجلس النواب بالدائرة، وهناك اهتمام كبير من قبل المستقلين لخوض الانتخابات على المقعدين الفردى المخصصين للدائرة، كما دفع حزب مستقبل وطن بمرشحين، ومرشح وحيد لكل من حزبى حماة الوطن والمحافظين.

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