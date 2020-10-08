شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في البرازيل تتخطى حاجز 5 ملايين والان مع التفاصيل

الخميس 8 أكتوبر 2020 قالت وزارة الصحة في البرازيل في بيان أمس الأربعاء إنه تم تسجيل خمسة ملايين و694 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، مقابل أربعة ملايين و969 ألفا و141 حالة أول أمس.

وتابعت الوزارة أن إجمالي الوفيات في البرازيل ارتفعت إلى 148228 حالة أمس مقابل 147494 أول أمس.

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