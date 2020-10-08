مصر تسجل 133 إصابة بكورونا و9 وفاة

الخميس 8 أكتوبر 2020

أعلنت مصر ليل الأربعاء/الخميس تسجيل 133 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



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وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الأربعاء ارتفع إلى 104035 من بينهم 6010 وفيات.

وأضافت الوزارة أن 43 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الراعية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 97492 حالة.