تسجيل رقم قياسي جديد لإصابات كورونا اليومية في فرنسا

الخميس 8 أكتوبر 2020

كسرت فرنسا رقمها القياسي لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا ، مسجلة 18746 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت السلطات الصحية مساء أمس الأربعاء.



وكانت أعلى حصيلة يومية للإصابات بالفيروس في فرنسا سجلت نهاية الأسبوع الماضي بـ 16972 حالة.

وسيقدم وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إفادة اليوم الخميس بشأن الوضع الراهن.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة تليفزيونية عن فرض قيود إضافية، إلا أنه لم يشر إلى تفاصيل.

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وقال ماكرون لمحطتي "تي إف1" و"فرانس2" في بلدة سان مارتن فيسوبي جنوبي فرنسا، والتي تضررت بشدة جراء عواصف وفيضانات يوم الجمعة الماضي، إن "الفيروس (كورونا) ينتشر بصورة أسرع على مدار عدة أسابيع.. يتعيّن علينا التحرك باتجاه قيود إضافية".

وكانت فرنسا واحدة من أكثر البلدان الأوروبية تضررا من موجة فيروس كورونا الأولى في الفترة بين مارس ومايو ، عندما سجلت العدد الأكبر من حصيلة وفياته البالغة 32500 حالة.

يشار إلى أن ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) إجباري حتى في المناطق المفتوحة في العديد من المدن الفرنسية. ولا تزال الحانات والمطاعم مغلقة تماما في مدينة مارسيليا.

كما لا تزال الحانات في باريس وضواحيها الداخلية مغلقة حتى 19 أكتوبر. وستتمكن المطاعم من البقاء مفتوحة مع تشديد الإجراءات الصحية الاحترازية.