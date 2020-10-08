القوات المشتركة تسقط طائرة حوثية مسيرة شمال المخا

الخميس 8 أكتوبر 2020

أسقطت القوات المشتركة، طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، شمال المخا بالساحل الغربي.



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وأفاد مصدر عسكري، أن وحدات الشرطة العسكرية رصدت طائرة حوثية مسيّرة في سماء مدينة يختل شمال المخا، وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها.

وأطلقت مليشيات الحوثي الطائرة، بعد فشلها الذريع في اختراق الخطوط الأمامية بالحديدة وتكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح على أيدي القوات المشتركة.