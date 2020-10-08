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شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تلوح بحرب إقليمية في قره باغ بعد تدخل تركيا والان مع التفاصيل
الخميس 8 أكتوبر 2020
لوح الرئيس الإيراني حسن ورحاني، الأربعاء، بنشوب حرب إقليمية في القوقاز على خلفية المعارك الدائرة في إقليم ناغورني قره باغ.
ويأتي هذا التصريح على خلفية التدخل التركي العسكري في المعارك عبر دعم أذربيجان بالسلاح والمرتزقة السوريين في الإقليم المشتعل في القوقاز.
وحذر روحاني في تصريحات من خطر تحول صراع أذربيجان وأرمينيا إلى حرب إقليمية.
وقال إنه من غير المقبول إرسال مسلحين من سوريا إلى الحدود الإيرانية.
وعلى وقع الاشتباكات بين باكو ويريفان، دخلت تركيا على خط الأزمة بإذكاء النار بين البلدين، عبر دعمها حليفتها أذربيجان بكل ما لديها من إمكانيات، في إطار سياسة رجب طيب أردوغان التي تعتاش على مناطق النزاع.
وتقول أرمينيا عن الدعم التركي لأذربيجان إن تركيا نقلت نحو 4000 مسلح من شمال سوريا إلى أذربيجان للمشاركة في القتال الدائر حاليا بين باكو ويريفان، بشأن إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه
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