ضمن إجراءات مكافحة كورونا .. "صحة دبي" تطلق حملة واسعة للتوعية بالإنفلونزا الموسمية

الخميس 8 أكتوبر 2020

أطلقت هيئة الصحة بدبي حملة واسعة للتوعية بالإنفلونزا الموسمية تستهدف مختلف فئات المجتمع خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض.



وحرصت الهيئة على توفير كميات كافية من التطعيمات في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها وعدد من مراكز فحص اللياقة الطبية بهدف التسهيل على أفراد المجتمع وتمكينهم من الوصول إلى هذه الأماكن للحصول على التطعيم وفق خطوات سهلة وميسرة تراعي جميع الإجراءات الاحترازية وشروط الصحة والسلامة العامة داخل مراكز تقديم الخدمة.

وأكدت الدكتورة فريدة عبد الرزاق الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض بهيئة الصحة بدبي الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتحقيق الأمن الصحي لأفراد المجتمع من خلال تعزيز جهود التوعية والوقاية من الأمراض المختلفة بما فيها الإنفلونزا الموسمية مشيدة بتضافر الجهود المشتركة بين مختلف إدارات وقطاعات الهيئة لتحقيق أهداف هذه الحملة وتمكينها من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع المحلي.

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ونوهت إلى أهمية ومأمونية التطعيم ودوره الفاعل في الحد من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية مشيرة إلى حرص الهيئة على توفيره مجانا للمواطنين وكذلك للمقيمين فوق 65 سنة والحوامل والأطفال دون سن الخامسة وأصحاب الهمم وهي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.

ولفتت إلى الإجراءات السهلة التي وفرتها الهيئة للحصول على المطعوم و المتمثلة في التوجه المباشر إلى أحد مراكز اللياقة الطبية الثلاثة وهي مركز سالم الذكي في منطقة "سيتي ووك" ومركز "أب تاون مردف" ومركز أبراج بحيرات جميرا من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة و النصف مساء ودون موعد مسبق بينما يمكن الحصول على المطعوم بمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة بعد حجز موعد مسبق من خلال مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي 800342.

وأشارت الدكتورة إلى الاهتمام والحرص الذي توليه هيئة الصحة بدبي ضمن برامجها وخططها الاستراتيجية لحماية المجتمع ووقايته من الأمراض المختلفة بما فيها الانفلونزا الموسمية وتقليل مضاعفاتها في ظل التحديات التي أصبحت تفرضها جائحة "كوفيد-19" وتشابه أعراضها مع أعراض الإنفلونزا الموسمية