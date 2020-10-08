ذبابة بنس وأسود السيدتين.. 90 دقيقة "شاقة" بمناظرة نائب الرئيس

يجمع مراقبو الانتخابات الأمريكية على التقليل من أهمية مناظرة المرشحين على منصب نائب الرئيس، غير أن مواجهة الجمهوري مايك بنس والديمقراطية كامالا هاريس كان لها طعم آخر.

فبجانب الملفات الأربعة الرئيسية للمناظرة، وهي (كورونا، والاقتصاد، وداعش، والعنف)، سحبت بعض المشاهد اهتمام العدسات منذ بدء هاريس بالحديث.

بعيداً عن مضمون قضايا النقاش، خطفت ذبابة المشهد من المرشحين على منصب نائب الرئيس الأمريكي بعد ظهورها على رأس مايك بنس لعدة ثوان خلال المناظرة.

أما ثاني المشاهد فكان جلوس بنس بين يدي سيدتين جمعهما اللون الأسود في ملابسهما، وهما منافسته الديمقراطية كامالا هاريس ومديرة مكتب صحيفة يو إس إيه توداي بواشنطن، سوزان بيج، وذلك على مدار 90 دقيقة تمثل عمر المناظرة.

وعلى مدار 90 دقيقة، تمثل عمر المناظرة، أدارت سوزان بيج ، مديرة مكتب صحيفة "يو إس إيه توداي" بواشنطن، النقاش بين الطرفين.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس أثناء المناظرة مع مايك بنس، معتبراً أنها "ماكينة زلات".



هجوم كورونا

فرضت معركة كورونا نفسها وبقوة على مناظرة بنس وهاريس؛ حيث بدأتها الأخيرة بهجوم عنيف على الرئيس الأمريكي، بقولها: "شعبنا شهد أسوأ فشل من إدارة دونالد ترامب في التعامل مع جائحة كورونا".

وأضافت: "الرئيس ترامب ونائبه مايك بنس ليس لديهما أي خطة لمكافحة كورونا"، متهمة إدارتهما بإخفاء معلومات حول الجائحة.





وما إن أتيحت الفرصة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بالحديث، حتى أكد أن ترامب سيوفر عشرات اللقاحات المضادة لفيروس وتابع: "ترامب فعل ما لم يفعله أي رئيس أمريكي لحماية مواطنينا، وما يثار حول انتشار فيروس كورونا خلال فعالية حديثة بالبيت الأبيض هو تكهنات".

ومضى في حديثه: "واثقون من قدرة الرئيس ترامب في إدارة أزمة فيروس كورونا على عكس المرشح الديمقراطي جو بايدن".

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ملف الاقتصاد

المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي تحدثت بوضوح عن أن جو بايدن يؤمن بأن قوة الاقتصاد تكمن في قوة العامل بينما الرئيس دونالد ترامب يعمل لصالح الأثرياء.

هاريس أكدت كذلك أن المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة جو بايدن لن يرفع الضرائب إذا فاز في الانتخابات على من يقل دخله السنوي عن 400 ألف دولار.





غير أن بنس رد على الاتهامات السابقة، بقوله: "عندما تولى ترامب منصب الرئيس كان الاقتصاد ينمو بأبطأ وتيرة منذ الكساد الكبير، والآ لدينا خطة لتحسين الرعاية الصحية والاقتصاد يتعافى".

نائب الرئيس الأمريكي أوضح كذلك أن جو بايدن يريد العودة إلى سيطرة الصين على اقتصاد البلاد،

أزمة داعش

نائب الرئيس الأمريكي تحدث مباشرة عن أن الرئيس ترامب أمر الجيش بمواجهة تنظيم داعش. لكن المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي قالت إنه بسبب ابتعاد الرئيس ترامب عن حلف شمال الأطلسي أصبحنا في وضع أقل أمنًا".

وتابعت: " الرئيس ترامب قتل المئات من جنودنا وبالرغم من ذلك جو بايدن وكامالا هاريس انتقدا تلك العملية"





وأضافت، جو بايدن عارض أيضًا العملية التي قضت على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن

وتحدثت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي عن أن الرئيس باراك أوباما وجو بايدن دشنا مكتبا لإدارة الأوبئة في البيت الأبيض ولكن الرئيس ترامب أنهى عمله".



المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي رأت أن "السياسة الخارجية هي أن نقف مع أصدقائنا"، موضحة أن ترامب جعل الكراهية والانقسامات محور حملته الانتخابية.

لكن بنس تحدث عن أنه سيتم محاسبة رجال الشرطة الذين يخرقون القانون ولن نسمح للعنف أن يسيطر على شوارعنا.