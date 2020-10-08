الإمارات.. 7 ملايين مساعدات "خيرية أم القيوين" خلال 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت جمعية أم القيوين الخيرية اجتماعها الثالث برئاسة الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة الجمعية والأعضاء كافة، وقام عيسى علي بولحيول مدير عام الجمعية، بعرض التقرير المالي والإداري لعام 2020 والذي تضمن الزكاة الشهرية والكوبونات الغذائية الشهرية والمير الرمضاني والمساعدات العلاجية والكوبون العلاجي الشهري والمبالغ المقطوعة وصيانة المساكن وتوصيل التيار الكهربائي وتوفير الأجهزة الإلكترونية ومشروع نقل طلاب الجامعات وكفالات الأيتام ومساعدات الطلاب والزكاة السنوية، وإفطار صائم، وسقيا الماء ومساعدات مراكز تحفيظ القرآن الكريم ومبادرات مجتمعية خيرية ومساعدات التبرع الهاتفي (العلاجي) ومساعدات الغارمين (الإيجارات والمديونيات)؛ حيث بلغ إجمالي المساعدات 7.181.168 درهم.



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كما تم عرض المبادرات والحملات خلال جائحة كورونا، ومن جهته أمر الشيخ مروان بن راشد المعلا برفع سقف المساعدات الدراسية من مليون درهم إلى 1.650.000 درهم؛ نظراً للظروف التي يمر بها أولياء الأمور في هذه الأزمة.

كما وجه بدعم الطلبة من أصحاب الهمم المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ب210.000 درهم، ويأتي هذا القرار لدعم المحتاجين إضافة إلى أصحاب الهمم وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وفي ختام الاجتماع تقدم الشيخ مروان بن راشد المعلا بالشكر والثناء للمحسنين والمؤسسات والجمعيات الخيرية التي تشارك الجمعية الدعم لإنجاح هذه البرامج والمبادرات المجتمعية.