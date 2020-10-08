هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل تقديم المساعدات للمتأثرين من فيضانات السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمتأثرين من السيول والفيضانات في السودان، ضمن جهودها لتخفيف ا لمعاناة، التي نجمت عن الكارثة، التي تأثرت بها معظم ولايات السودان، ودرء آثارها عن كاهل المتضررين.

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وسيرت الهيئة خلال اليومين الماضيين قافلتين جديدتين من العاصمة الخرطوم إلى ولايتي نهر النيل، والشمالية، مستهدفة بمساعداتها الإغاثية سكان المناطق الأكثر تضرراً، بالتعاون والتنسيق مع سفارة الدولة لدى الخرطوم، والجهات السودانية ذات الاختصاص، وشملت مساعدات الهيئة منذ بداية الكارثة حتى الآن أكثر من 20 منطقة في 8 ولايات، استفاد منها نحو 35 ألف متضرر من جراء الكارثة.

ووصلت مؤخراً إلى محافظة مروي بالولاية الشمالية على بعد 400 كيلو متر شمال العاصمة الخرطوم، قافلة الهلال الأحمر تحمل كميات كبيرة من المواد الإغاثية المتنوعة، شملت الغذاء ومواد الإيواء والمبيدات الحشرية ومستلزمات إصحاح البيئة، استفاد منها 19 ألف شخص، في 13 قرية بالمحافظة، وفي حين توجهت قافلة أخرى إلى منطقة الباوقة بولاية نهر النيل، تحمل المواد نفسها، التي استفاد منها نحو 3 آلاف و500 شخص من المتأثرين من السيول والفيضانات.