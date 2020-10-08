دبي تتصدر عالمياً في فحوصات «كورونا» اليومية

الخميس 8 أكتوبر 2020

كشف مدير عام هيئة الصحة بدبي، حميد محمد القطامي، وفقا لـ «البيان»، أن إمارة دبي وصلت إلى أعلى المستويات العالمية في الفحوصات اليومية لفيروس كورونا المستجد، مقارنة بعدد السكان، بمعدل 78500 فحص يومياً.



وأوضح خلال تفقده مركز فحوصات «كوفيد 19» الذي خصصته الهيئة في مجلس الصيادين بمنطقة جميرا، وهو أحد المراكز الثلاثة التي أسستها الهيئة في مجالس الراشدية وميناء الحمرية وميناء جميرا بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن نتائج فحوصات «بي سي آر» المعتمدة عالمياً، من قبل الصحة العالمية تستغرق من 6 - 8 ساعات.

وقال: إن مــــراكز الفـــــحــــص في دبي تـــشمل ميناء الحمرية 1 ومجلس الصيادين في الحمريـــــــة ومجلس الراشدية وديرة سيتي سنتر ومول الإمارات ونادي النصر والنادي الأهلي.

إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، لافتاً إلى أن الهيئة تقدم خدمة الفحص المجاني في المنازل لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والحوامل، إضافة للمخالطين في المؤسسات الحكومية، انطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقال القطامي: إن الهيئة تعول كثيراً على التزام أفراد المجتمع بالتدابير الاحترازية، لافتاً إلى أن تخصيص المراكز الثلاثة للفحص جاء ضمن الخطوات الاستباقية الوقائية التي تقوم بها الهيئة، والتي تتوسع من خلالها في نطاق إجراء الفحوصات المخبرية، لا سيما في المناطق عالية الكثافة السكانية.

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واطلع على إجراءات الفحص واشتراطات السلامة والأمان التي توفرها الهيئة في جميع مراكز فحوصات «كوفيد 19»، سواء بالنسبة للعاملين في خط الدفاع الأول أو المراجعين للمراكز.

كما اطمأن على توفر جميع المستلزمات الخاصة بالفحوصات ومستلزمات الوقاية والحماية، وحيا الموظفين من خط الدفاع الأول من الطواقم الطبية والإدارية، معرباً عن تقديـــــر الهيئة لجهدهم وتفانيهم من أجل المحافظة على صحة الناس والأمن الصحي للمجتمع.

وقال القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، إن التجربة الصحية الألمانية تظل نموذجاً مهماً للتطور الطبي السريع الذي يشهده العالم، وإن ألمانيا استطاعت ومنذ زمن طويل أن تكون لها بصمتها الخاصة في كل ما يتصل بالصحة والطب، سواء على مستوى العلاج أو الدواء أو التقنيات الحديثة.

جاء ذلك خلال استقباله أندرياس ويجنر القنصل العام الألماني في دبي، بحضور الدكتور عيسى سليم، استشاري ورئيس قسم العلاج بالرنين الحيوي في مستشفى راشد.

وأكد أن ثمة علاقات تربط هيئة الصحة بدبي بالعديد من المؤسسات الصحية الألمانية، وأن الهيئة حريصة على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع نطاقها لتبادل الخبرات والتجارب