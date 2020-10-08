أردوغان يزور قطر لإستلام فاتورة إشعال القوقاز

الخميس 8 أكتوبر 2020

لم تعد أهداف زيارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر خافية، فلطالما كان عنوانها الأبرز ابتزاز الدوحة لتغطية فشله الداخلي وتمويل أطماعه الخارجية.



فصل يتكرر خلال الزيارة التي يجريها أردوغان للدوحة، الأربعاء، والتي تخللتها مباحثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

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وتعد هذه ثاني زيارة يجريها الرئيس التركي للدوحة في 3 أشهر، وتأتي بعد أيام قليلة من تدخل أنقرة في الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجيان بشأن إقليم نارغوني قره باغ المتنازع عليه، عبر دعم باكو بالسلاح والمرتزقة.

ومن الواضح أن الهدف الأبرز من زيارة أردوغان يكمن في طلب تمويل قطري لتدخلاته الجديدة بالصراع الدائر جنوب القوقاز، إذ لم يعد بمقدور تركيا تمويل حروبه الخارجية في ظل الأزمة الاقتصادية المحلية الخانقة.

الزيارة تأتي أيضا في وقت بات فيه أردوغان بوضع لا يحسد عليه جراء تعثر مؤامراته بليبيا، وتواتر الضغوط الدولية عليه لتدخلاته السافرة في شرق المتوسط والقوقاز، فيما يعاني داخليا نتيجة الفشل الاقتصادي وانهيار الليرة وتزايد السخط الشعبي