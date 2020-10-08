شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا .. إندونيسيا تسجل 4538 و 489 بماليزيا و 2825 في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت وزارة الصحة الماليزية في بيان إلى تسجيل 489 إصابةً جديدة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات فيها 13993 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 141 حالة, بينما وصلت حالات التعافي إلى 10501 حالةً. كما سجلت الفلبين خلال الساعات الـ24 الماضية، 2825 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 و 60 حالة وفاة.
وأشارت الصحة الفلبينية في بيانها إلى أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 329637 حالةً, وارتفع عدد الوفيات إلى 5925 حالة وفاة, فيما بلغت حالات التعافي 273723 حالةً
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