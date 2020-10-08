كورونا يباغت مساعد قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن سلاح مشاة البحرية الأمريكي عن إصابة الجنرال جاري توماس، مساعد قائد السلاح بفيروس كورونا.



ويعد الجنرال توماس بين عدد كبير من كبار قادة الجيش الأمريكي الذين خضعوا للحجر الصحي الذاتي بعد إعلان إصابة نائب قائد حرس السواحل الأمريكي بالفيروس يوم الاثنين.

وثبتت إصابة عدد من موظفي البيت الأبيض ومساعدي الحملة الانتخابية ونواب الحزب الجمهوري، إلى جانب ترامب، بفيروس كورونا نهاية الأسبوع الماضي.

كان الرئيس الأمريكي كشف الأربعاء أنه تلقى عقار ريجينيرون خلال وجوده في مستشفى والتر ريد العسكري، حيث شعر بتحسن فوري بعدها مباشرة.





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ووجه ترامب كلمة مصورة من أمام البيت الأبيض، قال فيها: "عُدت من المستشفى العسكري إلى البيت الأبيض بعد سماح الأطباء بذلك".

وعاد الرئيس الأمريكي للعمل من المكتب البيضاوي بعد 6 أيام على ثبوت إصابته بكوفيد-19.



وتتوالى تصرفات الرئيس الأمريكي الذي غادر المستشفى مساء الإثنين في وقت يزداد عدد المصابين بكوفيد-19 في البيت الأبيض، واقتراب معركة الانتخابات في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبثقة كبيرة، تحدث شون كونلي الطبيب الخاص للرئيس الأمريكي عن أن ترامب لم يعد يعاني من أي أعراض لكورونا منذ 24 ساعة ولم يصب بالحمى منذ أربعة أيام.