حرب كورونا.. الفيروس يلتهم الدقائق الأولى لمناظرة نائب الرئيس

فرضت معركة كورونا نفسها وبقوة على مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، الجمهوري مايك بنس والديمقراطية كامالا هاريس.



وبدأت هاريس هجوماً عنيفاً على الديمقراطيين، بقولها: "الشعب الأمريكي شهد أسوأ فشل من إدارة دونالد ترامب في التعامل مع جائحة كورونا".

وأضافت: "الرئيس ترامب ونائبه مايك بنس ليس لديهما أي خطة لمكافحة كورونا"، متهمة إدارتهما بإخفاء معلومات حول الجائحة.

وما إن أتيحت الفرصة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بالحديث، حتى أكد أن ترامب سيوفر عشرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بنهاية العام الجاري.





وتابع: "ترامب فعل ما لم يفعله أي رئيس أمريكي لحماية مواطنينا، وما يثار حول انتشار فيروس كورونا خلال فعالية حديثة بالبيت الأبيض هو تكهنات".

ومضى في حديثه: "واثقون من قدرة الرئيس ترامب في إدارة أزمة فيروس كورونا على عكس المرشح الديمقراطي جو بايدن".

ونبه نائب الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 200 ألف وظيفة بسبب جو بايدن والإدارة السابقة.

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كانت اللقطات الأولى لمناظرة المرشحين بنس وهاريس كشفت عن عزل الطرفين ضمن الإجراءات المتبعة ضد فيروس كورونا.

وظهرت حواجز شفافة واقية خلال مناظرة المرشحين، الأربعاء، بعد تصديق لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية على خطط استخدامها، وسط مخاوف متزايدة من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وجرى الفصل بين المرشحين بواسطة زجاج شبكي على مسافة أكثر من 3 أمتار على منصة النقاش.





وتدير المناظرة التي تستمر 90 دقيقة، سوزان بيج ، مديرة مكتب صحيفة "يو إس إيه توداي" بواشنطن.

وعادة ما تكون مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس لها أهمية ثانوية بالمقارنة بالمناظرات الرئاسية الثلاث، إلا أنها تكتسب أهمية أكبر في هذه الانتخابات بسبب عمر المتنافسيْن على الرئاسة.

ويبلغ ترامب من العمر 74 عاما وخرج من المستشفى يوم الاثنين بعدما دخل إليه للعلاج من إصابته بكورونا، في حين أن المنافس الديمقراطي جو بايدن يبلغ من العمر 77 عاما، ما يزيد من احتمال أن يضطر بنس أو هاريس لتولي منصب الرئيس.