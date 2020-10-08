المناظرة "المعزولة".. بنس يتحدى هاريس على بعد 3 أمتار

كشفت اللقطات الأولى لمناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، الجمهوري مايك بنس والديمقراطية كامالا هاريس، عن عزل الطرفين ضمن الإجراءات المتبعة ضد فيروس كورونا.



وظهرت حواجز شفافة واقية خلال مناظرة (بنس- هاريس)، الأربعاء، بعد تصديق لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية على خطط استخدامها، وسط مخاوف متزايدة من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وجرى الفصل بين المرشحين بواسطة زجاج شبكي على مسافة أكثر من 3 أمتار على منصة النقاش.

وتدير المناظرة التي تستمر 90 دقيقة، سوزان بيج ، مديرة مكتب صحيفة "يو إس إيه توداي" بواشنطن.

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مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي تأتي قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين ثان.

وعادة ما تكون مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس لها أهمية ثانوية بالمقارنة بالمناظرات الرئاسية الثلاث، إلا أنها تكتسب أهمية أكبر في هذه الانتخابات بسبب عمر المتنافسيْن على الرئاسة.

ويبلغ ترامب من العمر 74 عاما وخرج من المستشفى يوم الاثنين بعدما دخل إليه للعلاج من إصابته بكورونا، في حين أن المنافس الديمقراطي جو بايدن يبلغ من العمر 77 عاما، ما يزيد من احتمال أن يضطر بنس أو هاريس لتولي منصب الرئيس.

وقد خضع كل من بنس وهاريس لاختبار كورونا خلال الأيام الماضية وجاءت النتيجة سلبية.