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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مناظرة هاريس وبنس.. كثير في سجال كورونا وقليل من جنون ترامب وبايدن

الخميس 8 أكتوبر 2020

الخليج 365

بدأت مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث سيطرت على المناظرة الحديث عن صحة الرئيس الأمريكي بعد إصابته بكورونا، ومزاعم تهرب ترامب من الضرائب.



هاجمت كامالا هاريس نائبة جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة، ترامب ومرشحه بايدن حيث أكدت أنهم أخفوا معلومات بشأن فيروس كورونا، إلى جانب أن الرئيس لم ينجح في التعامل مع الأزمة إذا ما نظرنا إلى حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حسب قولها.

ورد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، بأن الشعب الأمريكي لديه ثقة بقدرة الرئيس ترامب على إدارة أزمة كورونا، وأن هاريس وبايدن يقدمان فرضيات فقط، ويحاولان تقويض الثقة في اللقاح المنتظر.

وبخصوص الحصول على لقاح كورونا، قال بنس إن لقاح سيكون متاحا قبل نهاية العام الجاري. لترد هاريس بأنها مستعدة لأن تكون أول المتلقين إذ وافق الدكتور فاوتشي عليه.

وانتقل الحديث بعد ذلك إلى موضوع مزاعم تهرب الرئيس الأمريكي ترامب الضريبي ودفعه فقط 750 دولارا خلال 10 سنوات، حيث قالت هاريس إن "الرئيس ترامب دفع 750 دولارا فقط كضرائب.. بايدن كان شفافا ونزيها في موضوع الضرائب بينما ترامب مدين لمصلحة الضرائب".

ورد نائب الرئيس بأن الحديث عن تهرب الرئيس ترامب من الضرائب غير صحيح.

وبالنسبة لمسألة الاقتصاد وخلق الوظائف، قالت هاريس، "الاقتصاد الآن في وضع مأساوي ودونالد ترامب دفع بالبلاد إلى كساد أشبه بالكساد الكبير". ليؤكد بنس أن الرئيس ترامب استطاع رفع الأجور بالرغم من الكساد الذي ورثه عن الإدارة السابقة، وخلق مئات الآلاف من الوظائف".

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أخذت الحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية جانبا من المناظرة حيث أكدت هاريس، أن الرئيس ترامب خسر الحرب التجارية مع الصين، وأن الأمريكيين خسروا آلاف الوظائف بسبب ذلك". وهو ما رد عليه بنس بأن "الصين تتحمل المسؤولية عن فيروس كورونا وتلاعبت مع منظمة الصحة العالمية بالشعب الأمريكي".

وهاجمت هاريس بنس قائلة، "في السياسة الخارجية نقف إلى جانب الأصدقاء، أما ترامب يتقرب إلى الديكتاتوريين ويخون الأصدقاء.. لقد قوض الاتفاق النووي الإيراني وهو ما أثر على سياستنا الخارجية.. الإيرانيون يعملون على بناء ترسانة نووية، لأن ترامب انسحب من الاتفاقية النووية".

وزادت مرشحة بايدن لنائب الرئيس هجومها على ترامب وإدارته حيث قالت، "بعد قتل ترامب لسليماني هاجمت إيران جنودنا... لقد عانوا من أمراض في الدماغ، والرئيس ترامب اكتفى بالقول إنهم عانوا من مجرد صداع".

بنس لم يدع هاريس تنهي حديثها دون أن يذكر بقتل إدارة ترامب لزعيم تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، أبو بكر البغدادي". مؤكدا أنه حدث دون إصابة أي جندي أمريكي بأذى، مشيرا إلى أن "أوباما (الرئيس السابق) ترك (داعش) تسيطر على منطقة في الشرق الأوسط بحجم ولاية بنسلفانيا وإدارة ترامب هي من دمرت التنظيم".

وعاد بنس ليؤكد أن "إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.. قتلنا قاسم سليماني لأنه كان مسؤولا عن قتل العشرات من جنودنا". مضيفا، "بايدن وهاريس انتقدا قرار الرئيس ترامب بقتل قاسم سليماني.. يجب أن يكون لدينا قائد للقوات المسلحة غير متردد".

وعن تعيين قاضية في المنصب الشاغر في المحكمة العليا الأمريكية، قال مايك بنس: "آمل ألا تتم مهاجمة القاضية إيمي باريت، بسبب خلفيتها الدينية المحافظة". لترد هاريس: "الرئيس المقبل هو من يجب عليه تعيين قاضية في المحكمة العليا.. ترامب عين 50 شخصا في المحاكم ليس فيهم شخص واحد أسود".

قضية العنف الذي اجتاح الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، حيث اتهمت هاريس إدارة ترامب "كل 8 دقائق تشهد أمريكا جريمة قتل أو تعذيب رجل أسود من قبل قوات الأمن.. علينا أن نصلح جهاز الشرطة والنظام القضائي في أمريكا.. سنتخلص من السجون الخاصة.. بايدن سيعمل على توحيد الأمريكيين وينهي الانقسامات".

وأضافت، "ترامب وصف المكسيكيين بالمغتصبين وفرض حظر سفر إلى الولايات المتحدة على المسلمين.. لقد رفض إدانة المنادين بتفوق العرق الأبيض وهذا جزء من نهج يتبعه".

في هذا الصدد قال بنس، "لا يوجد أي تبرير لقتل جورج فلويد.. العدالة ستتحقق في قضية فلويد.. لكن ليس هناك أي تبرير لأعمال العنف والتخريب التي وقعت بسبب هذه القضية".