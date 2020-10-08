محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
انتقدت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا.
وقالت هاريس: "لقد شهد الشعب الأمريكي أكبر فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلادنا".
وفي المناظرة الأولى والوحيدة للمرشحين لمنصب نائب الرئيس، قالت هاريس إن ترامب ومنافسها نائب الرئيس مايك بنس "لا يزالان ليس لديهما خطة" للتعامل مع الأزمة.
وقالت هاريس إن ترامب وبنس "فقدا حقهما في إعادة الانتخاب".
كانت هذه تفاصيل خبر كمالا هاريس: استجابة ترامب لكورونا "أكبر فشل" على الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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