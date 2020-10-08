أزماتها مع "النهار" وتفاصيل برنامجها الجديد.. 12 رسالة من ريهام سعيد في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الإعلامية ريهام سعيد، في أول ظهور لها بعد إعلان انضمامها لقناة النهار لتقديم برنامج "صبايا الخير"، مجموعة من الرسائل بشأن برنامجها الجديد وتفاصيل أزماتها السابقة مع إدارة القناة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز رسائل ريهام سعيد على النحو التالي:

- استمررت 6 سنوات مع قناة النهار دون مشاكل.

- علاء الكحكي كان من الشخصيات القليلة التي تحدثت معها بعد مرضي وطلبت منه السماح، وكان كريما معي في رده.

- أول ناس زاروني في بيتي بعد مرضي هم زملائي في قناة النهار وعلى رأسهم علاء الكحكي.

- طوال مدة حبسي كانت قناة النهار تذيع برنامجي ولم توقف أي حلقة، وحينما خرجت كانت القناة ترغب في التوقيع معي 3 سنوات.

- تحريري محضرا ضد قناة النهار كان بسبب البعض الذين ظلوا "يلعبوا لي في رأسي" وقالوا لي إن القناة ستباع وحقي سيضيع واضطررت لتحرير محضر لإثبات حقي، ولم أكن أقصد به الإدارة الحالية، ولكنه كان تصرفا به مبالغة.

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- استمررت 6 سنوات أتقاضى راتبي في موعده، كما كنت أحصل على راتبي كاملا حينما تم إيقافي عاما بعد أزمة فتاة المول.

- ما حدث مع قناة النهار في الماضي كان أشبه بإخوة دخل بينهم شيطان والبعض كان يرغب في ضرب هذه العلاقة كي أترك النهار، ولكن هذه المشكلة تم حلها فور أزمة مرضي.

- صبايا الخير لن يتغير، سيقدم نفس الخدمات وسيكون بنفس الوطنية، لكن هنخلي بالنا من الموضوعات الجريئة والتي تثير الجدل وهنبعد عن ده ونقدم كل ما هو مفيد.

- نريد أن نصبح برنامجا تنويريا وكل حاجة بوقت، ولما ربنا أراد أن يرجعنا يبقى أكيد لسبب، والسبب أعتبره رضا من الله لنفيد الناس بأي شكل.

- قدمنا حلقات كويسة أفادت الناس، وحلقات أخرى أثارت الجدل، وسنحاول أن نكون مفيدين، وكما كنا سنظل برنامجا صادقا لا يقول سوى كلمة الحق وسنعمر البلد ونقدم رسالة قوية وهادفة.

- رسالة الإعلام مسؤولية يجب أن تقدم بأمانة.

- سنحقق كثير من الإنجازات والخدمات ونقدم أقوى حلقات.