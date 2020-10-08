رواتب تتجاوز 5 آلاف جنيه.. الجيزة تنظم ملتقى توظيف نهاية الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام جهاز رعاية وتشغيل الشباب بتنظيم ملتقى توظيفي بمقر الجهاز يومي الأربعاء والخميس 14 و15 أكتوبر الجاري.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، تفاصيل الملتقى على النحو التالي:

اليوم الأول: يشهد حضور مسئول (hr) لسلسلة مطاعم لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على الوظائف التالية:

- عضو فريق، براتب 2700 جنيه، 9 ساعات عمل، توفير تأمين صحي واجتماعي وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.

- مديرين أفرع ومساعدين براتب يبدأ من 5000 جنيه يشترط خبرة، توفير تأمين صحي واجتماعي وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.

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- مندوبين توصيل طلبات، براتب يبدأ من 2000 جنيه، نسبة على الأوردر، توفير تأمين صحي واجتماعي وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.

- سائق رخصة أولى وثانية، براتب يبدأ من 3200 جنيه، نسبة على الأوردر، توفير تأمين صحي واجتماعي وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.

اليوم الثاني: يشهد حضور شركة ماجيك فارما للأدوية بحضور مسئول (hr) بالشركة والوظائف المطلوبة هي:

- مندوب مبيعات، السن من 22-30 عاما، المؤهل (فوق متوسط – عال) براتب يبدأ من 2000 جنيه، عمولة وزيادة المرتب حسب الخبرة وتوفير تأمين صحي واجتماعي.

يتم إجراء المقابلات بمقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي الدور الثاني من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.