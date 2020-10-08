كوريا الجنوبية تسجل حالتي وفاة و69 إصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية صباح اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة إضافيتين و69 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. ونقلت وكالة يونهاب عن السلطات الصحية أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 427 حالة ، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 24422 .

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