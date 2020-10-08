بث مباشر| مناظرة نواب الرئيس بين مايك بنس وكامالا هاريس

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق بعد قليل مناظرة نواب الرئيس الأمريكي التي تأتي ضمن موسم المناظرات الخاصة بانتخابات الرئاسة.
وتستمر المناظرة بين المرشح الجمهوري مايك بنس، والديمقراطية كامالا هاريس ، لمدة 90 دقيقة وتقام في مدينة سولت ليك، بولاية يوتا الأمريكية، وتديرها الصحفية، سوزان بيدج.
وتأتي المناظرة في ظل إصابة الرئيس الحالي دونالد ترامب بفيروس كورونا، بالإضافة إلى منافسة سيدة لأول مرة في تاريخ أمريكا على المنصب.
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