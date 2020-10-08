محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أفرجت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء بكفالة مليون دولار عن ديريك تشوفين، ضابط الشرطة السابق في مينيابوليس، والذي يواجه الاتهام في قضية وفاة الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد.
وقالت سارة فيتزجيرالد، المتحدثة باسم إدارة السجون في مينيابوليس: "أؤكد أن ديريك تشوفين ليس محتجزا في أوك بارك هايتس حاليا".
وتوفي فلويد في مايو بعد أن ضغط تشوفين بركبته على عنقه لمدة تسع دقائق تقريبا بينما كان فلويد يتوسل إليه من أجل حياته.
وكانت وفاة فلويد حلقة في سلسلة من الحوادث التي تم تسجيلها بالفيديو في الولايات المتحدة والتي أثارت مظاهرات ضد وحشية الشرطة والعنصرية الممنهجة.
ويواجه تشوفين تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية والثالثة، والقتل الخطأ فيما يتعلق بالقضية.
كما تم اتهام ثلاثة ضباط سابقين آخرين احتجزوا فلويد، بالمساعدة والتحريض على القتل.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا.. إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل جورج فلويد بكفالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.