ريو دي جانيرو تسمح بعروض السامبا وتبقي بعض القيود بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري برازيلي، الأربعاء، أن ريو دي جانيرو سمحت باستئناف تجمعات السامبا الموسيقية في المدينة، بينما عملت على تمديد بعض القيود ذات الصلة بفيروس كورونا حتى 20 أكتوبر.

وأفادت بوابة "جي 1" الإخبارية بأن إدارة المدينة كانت تسمح في السابق بمثل هذه العروض والتجمعات الموسيقية المعروفة باسم "روداس دي سامبا" شريطة مراعاة تدابير السلامة.

وأضافت أن فعالية انطلقت رغم ذلك في بيدرا دو سال سامبا يوم الاثنين بمشاركة مئات الأشخاص دون ارتداء الكمامات.

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وتم تأجيل كارنفال ريو الأسطوري، الذي كان مقررا في فبراير.

وتتعلق القيود السارية بالمناطق الساحلية، وعدد الأشخاص الذين قد يكونون في الحانات أو المطاعم، وتناول الكحوليات.

وسجلت البرازيل أكثر من 9ر4 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لتأتي في المركز الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة والهند. وهناك أكثر من 277 ألف إصابة في ريو دي جانيرو.