تحصيل 20 ألف جنيه.. الجيزة تعلن محظورات الدعاية الانتخابية لمرشحي البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً لتنظيم الإطار العام للدعاية أثناء انتخابات مجلس النواب 2020 وفقا لأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشمل قرار محافظ الجيزة ما يلي:

- حظر تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.

- حظر تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

- حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

- حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- حظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل أخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

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- حظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهي الدعاية للبرنامج الانتخابي).

- لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

- يحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة أو استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

- حظر استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية في غير أهدافها أو تثبيت الإعلانات الانتخابية على الأشجار أو أعمدة الإنارة أو واجهات المباني أو أجسام الكباري والإنفاق أو تكسير الأرصفة أو أسلفت الطرق لتثبيت أعمدة الإعلانات الانتخابية ويتحمل صاحب الإعلان إصلاح أي تلفيات ناتجة عن وضع الإعلان.

- تحصيل مبلغ 20000 جنيه كتأمين من كل مرشح بكل حي أو مركز ومدينة يتم الإعلان بها وذلك نظير رد الشيء لأصله في حالة عدم رده بواسطة المعلن على أن يتم تسديد قيمة التأمين لخزينة الحي أو الوحدة المحلية.

- يحظر على شاغلي المناصب السياسية أو شاغلي وظائف الإدارة العليا بالمحافظة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.

ووجه محافظ الجيزة الأحياء والمراكز والمدن بتسليم المرشح صورة من المعايير والضوابط الواردة بالقرار مع أخذ إقرار عليه بعلمه بتلك المعايير والضوابط، مشدداُ على التنسيق مع الأجهزة المعنية برصد أي وقائع تقع بالمخالفة للضوابط المشار إليها واتخاذ اللازم نحو مخاطبة الجهات المختصة بهذا الشأن.