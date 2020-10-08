بنس يتّهم هاريس بـ"تقويض ثقة" الأمريكيين بلقاح كورونا

اتّهم نائب الرئيس الأمريكي الجمهوري مايك بنس منافسته الديموقراطية في الانتخابات المقرّرة في الثالث من السناتورة كامالا هاريس خلال مناظرتهما الوحيدة ـ"تقويض ثقة" الأمريكيين بلقاح محتمل ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.

وقال بنس مخاطباً هاريس "حقيقة أنّك تواصلين تقويض ثقة الجمهور

في لقاح، إذا ما أُنتج لقاح أثناء إدارة ترامب، هو أمر غير معقول".

وأتى تصريح بنس ردّاً على قول هاريس خلال المناظرة "إذا قال لنا الأطباء أنّه يتعيّن علينا تناوله فسأكون الأولى

التي ستقف في الطابور لتناوله، أما إذا قال لنا ترامب أنّه علينا تناوله فلن أتناوله".

وخلال المناظرة، ندّدت هاريس بالطريقة التي تعاملت بها إدارة ترامب مع أزمة كوفيد-19، معتبرة إياها "أضخم فشل" في التاريخ الأميركي.

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وقالت هاريس في مستهلّ المناظرة إنّ "الأميركيين كانوا شهوداً على أضخم فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلدنا".