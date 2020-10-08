"ترامب" يشيد بعقارين ساعدا على شفائه من كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع مصور على تويتر إن الفضل في شفائه يعود لأدوية شركتي ريجينيرون وإيلي ليلي أند كو مشيرا إلى أنه يرغب في جعلها متوفرة على نطاق واسع.

وقال ترامب في المقطع المصور "شعرت بتحسن على الفور...لدينا ريجينيرون ولدينا عقار مشابه كثيرا من إيلي ليلي ويجري طرحهما حاليا، ونحن نحاول توفيرهما بشكل طارئ" مضيفا أنه سيسعى لإتاحة العقارين مجانا.

وكان قد عاد الرئيس الأميركي إلى مكتبه في البيت الأبيض بعد أن ذكر طبيبه أنه لا يعاني من أي أعراض لكوفيد-19 حيث سيستأنف حملته الانتخابية في مسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية.

من جهة أخرى، قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك

ميدوز في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الرئيس قضى معظم وقته بعد ظهر الأربعاء في المكتب البيضاوي مشيرا إلى أن المجمع الرئاسي فرض قيودا مشددة للغاية على دخول المكتب.

وفي رده على سؤال بشأن موعد آخر فحص أجراه الرئيس لمرض كوفيد-19 وجاءت نتيجته سلبية، أوضح ميدوز أن البيت الأبيض غير منخرط في بروتوكول الفحوص.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب الذي كان يقضي فترة نقاهة بمنطقة إقامته في البيت الأبيض منذ يوم الاثنين ذهب إلى المكتب البيضاوي للاطلاع على إفادة بشأن محادثات لتحفيز

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الاقتصاد وإعصار دلتا.

وقال المسؤول إن ترامب دخل المكتب من الحديقة الوردية لتجنب المرور عبر أروقة البيت الأبيض واحتمال اختلاطه بآخرين مصابين بالفيروس.

ومكث ترامب في مقر إقامته بالبيت الأبيض منذ التسجيل المصور الذي بثه بعد عودته من مستشفى والتر ريد العسكري في طائرة هليكوبتر منتصف ليل الاثنين.

وقال طبيب ترامب شون كونلي في بيان إن لم تظهر عليه أعراض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ولم يشكو من الحمى لأكثر من أربعة أيام ولم يحتج أو يتلق أي أكسجين إضافي منذ دخوله المستشفى.

وقال كونلي إن فحص ترامب الجسدي والمؤشرات الحيوية "لا تزال جميعها مستقرة وفي النطاق الطبيعي".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض لم يُشاهد ترامب (74 عاما) علنا أو في مقاطع فيديو منذ يوم الجمعة رغم إرساله عدة تغريدات عبر حسابه هاجم فيها معارضيه وقلل من خطورة جائحة فيروس كورونا.