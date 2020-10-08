شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي مناظرة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، والسيناتور كامالا هاريس المرشحة عن الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في ثان/نوفمبر.
ومن المتوقع أيضا أن يتم التركيز خلال المناظرة على تعامل ترامب مع جائحة كورونا، والتي تسببت في وفاة أكثر من 211 ألفا و500 شخص في الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس عادة ما يكون لها أهمية ثانوية بالمقارنة بالمناظرات الرئاسية الثلاث، إلا أنها تكتسب أهمية أكبر في هذه الانتخابات بسبب عمر المتنافسيْن على الرئاسة.
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