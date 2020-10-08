انطلاق مناظرة "نائب الرئيس" بين بنس وهاريس

انطلقت مناظرة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والنائبة عن كاليفورنيا كمالا هاريس، ضمن مناظرات الانتخابات الرئاسية.



ودخل الجمهوري بنس والديمقراطية هاريس المناظرة كمرشحين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وصدقت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية على خطط استخدام حواجز شفافة واقية خلال المناظرة، في ظل المخاوف المتزايدة من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقبل أقل من شهر على الانتخابات أصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدوى كوفيد 19 دخل على إثرها المستشفى قبل أن يعود اليوم إلى مهامه في البيت الأبيض.

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وتفاوض فريقا بنس وهاريس على مقتضيات المناظرة خلال الأيام الأخيرة، فيما قررت لجنة المناظرات وضع مقاعد المرشحين لمنصب نائب الرئيس على مسافة 13 قدماً من بعضهما البعض بعد إعلان إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد، الجمعة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الحاجز الشفاف في مناظرة خلال الأيام الأخيرة، فخلال المناظرة التي جرت نهاية الأسبوع بين النائب الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي جيمي هاريسون، وضع الأخير حاجز من الزجاج الواقي بينه وبين منافسه.

كانت لجنة المناظرات الرئاسية قد وافقت على اعتراضات حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن بشأن "الصحة والسلامة" لمناظرة نائب الرئيس، بعد أن أثارت حملة بايدن مخاوف تتعلق بشأن مسافة التباعد الأولية بين المرشحين في ظل تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكرت مجلة "بولتيكو" الأمريكية.

وبحسب ما أكدته المجلة حتى مساء الجمعة، فإن اللجنة لم تقبل طلب حملة بايدن بأن يقف هاريس وبنس أثناء المناقشة. وبدلاً من ذلك، سيجلس الاثنان، وهو ما كانت تفضله حملة ترامب.