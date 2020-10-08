بعد أسبوع من استقالة الرزاز.. ملك الأردن يكلف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة

بعد أسبوع من استقالة رئيس الوزراء وحل البرلمان، كلف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، شخصية جديدة لتشكيل الحكومة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية، إن الملك كلف اليوم مستشاره للشؤون السياسية في الديوان الملكي، بشر هاني الخصاونة، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال العاهل الأردني، في رسالة تكليف بعثها اليوم الأربعاء للخصاونة، “أعهد إليك برئاسة وتشكيل حكومة جديدة، على أن تضم قيادات كفؤة ومتميزة، قادرة على حمل المسؤولية الموكولة إليها بموجب الدستور”.

وتحدث الملك عن الظروف الاستثنائية التي تطبع تشكيل الحكومة، وشدد على أن تشكيل هذه الحكومة يأتي “في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، التي مست العالم بأسره، حيث لا تزال مختلف الدول تجتهد في التعامل معها، والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية”.

ويأتي تكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قبل العاهل الأردني، السبت الماضي، استقالة رئيس الوزراء السابق، عمر الرزاز.