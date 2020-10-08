بعد سبعة أشهر من التأجيل.. الحكومة تعيد مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية

أعلنت الحكومة اليوم، عن اتخاذ تدابير استثنائية جديدة بخصوص تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في منشور له اليوم الأربعاء، أنه يمكن لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، تنظيم مباريات التوظيف، في حدود المناصب الشاغرة المخصصة لهذا الغرض، وكذا إجراء امتحانات الكفاءة المهنية، على أن تتم برمجة تسوية وضعية المترشحين الناجحين برسم ميزانية 2021.

ويقول العثماني، إنه اعتبارا لتطور الوضعية الوبائية بمختلف مناطق المملكة، والتي تستوجب تكييف تدابير وإجراءات تنظيم هذه المباريات والامتحانات، وتدبير مختلف المراحل المرتبطة بها بالسلاسة والمرونة اللازمتين، فقد تقرر الترخيص، بصفة استثنائية، باعتماد اختبار كتابي واحد لكل مباراة أو امتحان مع إجراء الاختبارات الشفوية حضوريا أو عن بعد إذا اقتضت الضرورة ذلك، شريطة الالتزام بمبادئ المساواة والشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

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ودعا العثماني إلى تدبير هذه المباريات، باستعمال الوسائل الرقمية، والأدوات التكنولوجية المتاحة، اعتبارا للظروف الاستثنائية التي ستجرى فيها هذه المباريات والامتحانات.

وبرر رئيس الحكومة هذا القرار، بالسعي نحو تلبية حاجيات المرافق العمومية من الموارد البشرية، وتحفيز العاملين بها، وضمان تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

وكانت الحكومة قد أعلنت في شهر مارس الماضي، عن تأجيل تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية.