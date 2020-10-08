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كورونا يفتك بالجيش الأمريكي.. 70 ألف مصاب بين قواته
الخميس 8 أكتوبر 2020
كشفت أحدث بيانات لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء، عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بين عناصر الوزارة إلى قرابة 70 ألفا.
وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، والمحدثة بتاريخ اليوم، بلغ إجمالي المصابين 69.3 ألف شخص، بينهم 47.7 ألف عنصر عسكري، و10.7 ألف مدني إلى جانب آلاف المتعهدين والتابعين.
وكشفت البيانات عن ثماثل 47 ألف من عناصر الوزارة المصابين للشفاء، في حين تلقى 1400 شخص الرعاية الصحية داخل المستشفيات، وتوفي 98 شخصا آخر.
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت تقارير إعلامية عن اختراق فيروس كورونا المستجد المؤسسة العسكرية الأمريكية، متسببا في خضوع 9 قادة داخل "البنتاجون" للحجر الصحي.
لكن وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أنه "لم يطرأ أي تغير على الجاهزية العملياتية أو قدرة القوات المسلحة على أداء المهام".
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