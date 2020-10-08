شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 133 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 104035 حالةً . وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان، أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 97492 حالةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6010 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر: 133 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.