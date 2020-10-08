شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق محدود داخل الجامع الأزهر والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت وسائل إعلام مصرية مساء أمس الأربعاء، أن قوات الحماية المدنية في القاهرة تمكنت من السيطرة على "حريق محدود" داخل الجامع الأزهر.
وأشارت إلى أن الحريق اندلع بالطابق الثاني من المسجد.
وتم تداول مقطع فيديو للحريق على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اشتعال النار داخل الجامع الأزهر.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الحريق.
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