شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تفرض حظر التجول ليلاً في العاصمة و3 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

فرضت السلطات التونسية حظر التجول ليلاً في العاصمة ومحافظات وارياتة ومنوبة وبن عروس لمدة 15 يوماً بداية من اليوم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقررت تعليق نشاط الأسواق الأسبوعيّة وتعليق صلاة الجمعة وإغلاق نشاط المقاهي والمطاعم. ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب التنقل خارج المحافظات مع التقيد بالبروتوكولات الصحية.

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