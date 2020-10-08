شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في البرازيل تتخطى 5 ملايين والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة في البرازيل أمس الأربعاء، إنه تم تسجيل خمسة ملايين و 694 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد مقابل أربعة ملايين و969 ألفا و141 حالة أول أمس.
وتابعت الوزارة أن إجمالي الوفيات في البرازيل ارتفعت إلى 148228 حالة اليوم مقابل 147494 أول أمس.
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