شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يختار مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد والان نبدء بالتفاصيل

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الأربعاء، أمرًا أميريًا بتزكية نائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، وتم إرسال الأمر الأميري، أمس، لمجلس الأمة لمبايعة ولي العهد اليوم.

مباركة آل الصباح

وباركت أسرة آل الصباح تزكية صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد.

وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، وفق ما بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن أسرة آل الصباح باركت تزكية صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة بلاده. وأدى نواف الصباح اليمين الدستورية أميرًا للبلاد أمام مجلس الأمة الكويتي، خلفًا لأخيه الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح في الأول من أكتوبر الجاري.

والشيخ مشعل هو الابن السابع لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي حكم الكويت قبل الاستقلال في الفترة من 1921 إلى 1950، وهو الأخ غير الشقيق لكل من أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح، والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

البداية في الشرطة

وُلد الشيخ مشعل الأٔحمد في الكويت عام 1940 وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية وكلية «هندن» للشرطة في المملكة المتحدة البريطانية عام 1960.

التحق بعد ذلك بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى ٔأصبح رئيسًأ للمباحث العامة ٓآنذاك برتبة عقيد، وظل في هذا المنصب منذ عام 1967 وحتى عام 1980 وتحوّلت في عهده ٕإلى ٕإدارة «ٔأمن الدولة». وفي عام 1977 وخلال عمله في الشرطة عيّنه الأٔمير الراحل الشيخ جابر الأٔحمد الجابر الصباح ٔرئيسًا لديوانية شعراء النبط، وفي عام 2004 تمّ تعيينه نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير. يُذكر أن الحرس الوطني جهاز عسكري مستقل عن قوات الجيش والشرطة، ويهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني.

ويعتبر الشيخ مشعل الأٔحمد أٔحد مؤٔسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيسٔ الفخري لها، كما يشغل منصب الرئيسٔ الفخري لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973.

ورافق الشيخ مشعل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد في رحلته الأخيرة للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

المادة السابعة

يُذكر أن المادة السابعة من قانون توارث الإمارة في الكويت تنص على أنه «ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيّبه خارج الدولة، وفقًا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور». وبحسب المادة نفسها، للأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.

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برز اسم الشيخ مشعل الأحمد الصباح الأخ غير الشقيق للأمير الجديد، لتولي مهام ولاية العهد، حيث يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ 17 عامًا. وكان مشعل الأحمد (80 عامًا) الذي يتصف بشخصية صارمة، الأوفر حظًا على قائمة المرشحين لنيل ولاية العهد، رغم أنه كان بعيدًا عن الأوساط السياسية في البلاد.

أداء اليمين

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، فض دور الانعقاد الحالي، اليوم الخميس، وسيتم عقد جلستين في ذات اليوم بعد تعيين ولي العهد.

وأوضح الغانم أنه سيتم تخصيص الجلسة الأولى اليوم والتي ستبدأ الساعة التاسعة بتوقيت الكويت لأداء اليمين الدستورية لولي العهد الجديد، وبعدها الجلسة الختامية، ثم فض دور الانعقاد.

وأضاف أن المجلس عقد أمس جلستين وتمّ تخصيص الجلسة الأولى لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، فيما تم تخصيص الجلسة الثانية لمناقشة بعض القوانين.

الأمن والقضاء

وقال الخبير السياسي الكويتي والمبعوث السابق لدى الأمم المتحدة غانم النجار «إن الأمير سيستمع إلى آرائه، وسيكون له تأثير بهذه الطريقة. وسينصب تركيزه على الأمن والقضاء وقضايا محلية أخرى».

ويقول خبراء سياسيون كويتيون إن ولي العهد رفض في السابق مناصب عليا عُرضت عليه.

ووصفه الصحفي الكويتي الراحل فيصل القناعي ذات مرة بأنه «أكبر عدو» للمحسوبية وخرق القانون.

ولعب الحرس الوطني تحت قيادة الشيخ مشعل الأحمد دورًا مهمًا في مواجهة الحكومة لجائحة كورونا.

الأٔمير الراحل جابر الأٔحمد عيّنه نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير