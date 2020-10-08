سماع دوي انفجار ضخم في مدينة درعا جنوبي سوريا وأنباء عن وقوع إصابات المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/10/8 02:37 ص بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/10/8 02:37 ص بتوقيت أبوظبي

شهدت مدينة درعا السورية، في الساعات الأولى من صباح الخميس، انفجاراً ضخماً نتج عنه إصابة شخصين، بحسب وسائل إعلام محلية رسمية.

وبحسب التلفزيون السوري الرسمي فإن الانفجار هز حي السبيل في المدينة الواقعة في جنوب غرب البلاد. وتحدثت التقارير السورية عن أن التفجير تم بعبوة ناسفة. تفجير جديد يأتي بعد مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات، قبل يومين، إثر تفجير سيارة مفخخة، في مدينة الباب شمالي سوريا.

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