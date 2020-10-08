الرئيس الأمريكي: عُدت من مستشفى والتر ريد العسكري إلى البيت الأبيض بعد سماح الأطباء بذلك المزيد

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه تلقى عقار ريجينيرون خلال وجوده في مستشفى والتر ريد العسكري، حيث شعر بتحسن فوري بعدها مباشرة.



ووجه ترامب كلمة مصورة من أمام البيت الأبيض، قال فيها: "عُدت من المستشفى العسكري إلى البيت الأبيض بعد سماح الأطباء بذلك".

وأضاف: "هناك عدة شركات تتنافس لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، وأعتقد أننا سنحصل عليه قريباً للغاية وربما قبل الانتخابات الرئاسية".

وطمأن الأمريكيين بشأن حالته الصحية، قائلا: "أصبحت على ما يرام وأريد لجميع مرضى فيروس كورونا أن يتلقوا العلاج الذي تلقيته كرئيس".

وتابع: "علاج فيروس كورونا سيكون مجانياً ولن يضطر أحد لدفع المال مقابل الحصول عليه، والجيش سيتولى توزيعه على المستشفيات وسينجز ذلك بأسرع ما يمكن".

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كان البيت الأبيض أكد الأربعاء أن ترامب يمارس مهام عمله في مكتبه، وبات تقرير حول إعصار دلتا وخطط التحفيز الاقتصادي هو الأول منذ عودته.



وعاد الرئيس الأمريكي للعمل من المكتب البيضاوي بعد 6 أيام على ثبوت إصابته بكوفيد-19.

وتتوالى تصرفات الرئيس الأمريكي الذي غادر المستشفى مساء الإثنين في وقت يزداد عدد المصابين بكوفيد-19 في البيت الأبيض، واقتراب معركة الانتخابات في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبثقة كبيرة، تحدث شون كونلي الطبيب الخاص للرئيس الأمريكي عن أن ترامب لم يعد يعاني من أي أعراض لكورونا منذ 24 ساعة ولم يصب بالحمى منذ أربعة أيام.