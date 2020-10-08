عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مفاجأة بآخر تطورات قضية مقتل جورج فلويد

الخميس 8 أكتوبر 2020

الخليج 365

قررت محكمة أمريكية، الأربعاء، الإفراج بكفالة قدرها مليون دولار عن الشرطي الرئيسي المتهم في قضية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي تسببت وفاته بحركة احتجاجات واسعة النطاق في الولايات المتحدة.



وسيحاكم ديريك شوفين الشرطي الأبيض البالغ 44 عاما في مارس/ آذار، إلى جانب ثلاثة زملاء سابقين له في قضية مقتل فلويد في مينيابوليس الذي تسبب بأكبر تظاهرات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة منذ ستينات القرن الماضي.

وأظهر مقطع فيديو لشوفين في 25 أيار/مايو الماضي وهو يضغط بركبته على عنق فلويد الموثق اليدين لفترة طويلة ما تسبب بوفاته اختناقا.

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وقبيل انعقاد المحاكمة المرتقبة في مارس/آذار المقبل، يعتزم فريق الاتهام التقدم بطلب عقوبات بالسجن لمدد طويلة بحق الأربعة المتهمين بقتل فلويد، مستندا لـ"وحشية" التعامل و"الوضع الضعيف" للضحية، وفق مستندات تم إرسالها للمحكمة الجمعة.

وفي 15 يوليو/ تموز الماضي، أطلقت السلطات الأمريكية سراح أحد ضباط الشرطة الأربعة السابقين المتهمين في وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في مينيابوليس.

وأظهرت سجلات سجن مقاطعة هينيبين بولاية مينيسوتا، أن الضابط السابق تو ثاو المتورط في مقتل فلويد، أطلق سراحه بعد دفع كفالة 750 ألف دولار، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.

وأثار مقتل فلويد (46 عامًا) الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه، بينما يجثو ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه لمدة 9 دقائق تقريبًا، موجة احتجاجات عارمة بدأت من منيابوليس وامتدت عبر أنحاء الولايات المتحدة، وتخللها أعمال شغب وعنف.