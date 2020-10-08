عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اندلاع حريق محدود بالجامع الأزهر في مصر صور

الخميس 8 أكتوبر 2020

الخليج 365

اندلع حريق محدود، في أحد الغرف بالجامع الأزهر بمصر، في وقت متأخر من يوم الأربعاء.



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وقال مصدر أمني، إن الحريق نشب بأحد الغرف التي كانت تحوي مخلفات أوراق قديمة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم معرفة سبب الحريق.

وأضاف: ”تم الدفع بأربع سيارات إطفاء وسيارة إسعاف لإخماد الحريق، وتم السيطرة عليه قبل امتداده لساحة الصلاة الكبرى“.

وتابع أن ”فريقا من النيابة العامة انتقل لمكان الحادث للوقوف على ملابساته“، مؤكدا عدم إصابة أي مواطن نتيجة الحريق.