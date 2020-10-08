شكرا لقرائتكم ترمب: دواء ريجينرون فعال وسيكون مجانا لكل الأميركيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في كلمة مصورة من أمام البيت الأبيض، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنه تلقى عقار ريجينيرون خلال وجوده في مستشفى والتر ريد العسكري، حيث شعر بتحسن فوريخلال 24 ساعة.

وقال "عُدت من المستشفى العسكري إلى البيت الأبيض بعد سماح الأطباء بذلك"، مشيرا إلى أن ما قام به الأطباء والمختبرات أمر رائع.

كما أضاف: "هناك عدة شركات تتنافس لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، وأعتقد أننا سنحصل عليه قريباً للغاية وربما قبل الانتخابات الرئاسية".

وطمأن الأميركيين بشأن حالته الصحية، قائلا: "أصبحت على ما يرام وأريد لجميع الأميركيين أن يتلقوا العلاج الذي تلقيته كرئيس".

وتابع: "علاج فيروس كورونا سيكون مجانياً ولن يضطر أحد لدفع المال مقابل الحصول عليه، والجيش سيتولى توزيعه على المستشفيات وسينجز ذلك بأسرع ما يمكن".

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كما قال "الصين ستدفع ثمنا باهظا لما فعلته لبلادنا والعالم"، في إشارة إلى أنها تقف وراء تفشي الوباء.

هذا وعاد الرئيس الأميركي للعمل من المكتب البيضاوي بعد 6 أيام على ثبوت إصابته بكوفيد-19.

شون كونلي طبيب الرئيس الأميركي

من جانبه أكد شون كونلي الطبيب الخاص للرئيس الأميركي أن ترمب لم يعد يعاني من أي أعراض لكورونا منذ 24 ساعة ولم يصب بالحمى منذ أربعة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد كان نشأ في ووهان بالصين، أواخر العام الماضي، قبل أن ينتشر لاحقاً في جميع أنحاء العالم.

وكان ترمب قد ألقى باللوم مرارا على بكين، لفشلها في احتواء الفيروس الذي سماه "فيروس الصين".

فيما دعا أعضاء آخرون في الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات مالية عقابية ضد الصين، حيث قدمت السناتور الجمهورية مارثا ماكسالي من ولاية أريزونا ومارشا بلاكبيرن من تينيسي قرارا في أغسطس/أب الماضي يدعو الصين إلى سداد 1.6 تريليون دولار لتسببها في نشر الفيروس.