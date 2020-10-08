شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز: السيسى مخلص ووطنى وكنا فى مفارق الطرق والآن نسير على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، إن مصر بدأت السير فى الطريق الصحيح في عهد الرئيس السيسي، وكانت في مفارق الطريق، مؤكدا أن الرئيس السيسى رجل مخلص ووطنى وممتاز للغاية، ولديه قدرة على أن يسمع وينفذ الأفكار الجديدة.

وأضاف العالم المصري فاروق الباز في تصريحات تليفزيونية سابقة :"أننا كنا فى مفارق الطرق، والآن جربنا الطريق الصحيح ونسير عليه"، وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على تمكين الشباب، مؤكدا أنه لا يوجد وعي سياسي كاف لدى الشباب، وتابع قائلا :" بقالنا نصف قرن ولا بنعمل شئ وخيبانين خالص".

وكان قد أكد أيضا الباز ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ عملية الإصلاح في البلاد من خلال المشروعات القومية والعملاقة التي تعزز البنية التحتية للبلاد ما يمكنها من إحداث تنمية ضخمة تعالج مشاكل الماضي، لافتا أننا بدأنا في الطريق الصحيح ولدينا رئيس محترم ومعه مجموعة مؤمنة بمستقبل مصر.