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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة خونة وجواسيس.. أغنية تسخر من أردوغان وتميم وقنوات الإرهاب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو لأغنية تسخر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتميم بن حمد، أمير قطر، وقناة الجزيرة القطرية، وقنوات الإخوان التي تبث من تركيا وقطر.
وسخرت الأغنية التى أطلقها المطرب إسلام خليل، من قناة الجزيرة والعاملين بها وقنوات الإخوان ومن يلمكها وعلى رأسهم عزام التميمى، والمقاول الهارب محمد على، وما تفعله قنوات الإرهاب من أكاذيب، ليكشف بطريقته الغنائية هذه الأكاذيب وتضليل تلك القنوات الإرهابية التى تبث من تركيا وقطر.
الأغنية من تأليف وألحان وغناء الشاعر إسلام خليل.
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